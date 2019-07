Keine Kfz-Zulassungen an Donnerstagnachmittag und Freitag

Verwaltungsstelle Godshorn schließt vom 25. Juli bis einschließlich 8. August

Langenhagen. Angelegenheiten rund um die Kfz-Zulassung können aufgrund von personellen Engpässen im Langenhagener Bürgerbüro nicht am Donnerstag, 25. Juli, ab 12 Uhr sowie am Freitag, 26. Juli, bearbeitet werden. Dieser Service wird ab Montag, 29. Juli, zu den regulären Öffnungszeiten ermöglicht.Wie in geraden Kalenderwochen üblich öffnet das Bürgerbüro am Sonnabend, 27. Juli, von 9 bis 12 Uhr. An diesem Tag können in vereinbarten Terminen Kfz-, Pass- und Meldeangelegenheiten bearbeitet werden. Es gibt noch freie Termine für den 27. Juli. Sie werden unter der Telefonnummer 7307 9223 während der regulären Öffnungszeiten des Bürgerbüros oder per E-Mail an buergerbuero@langenhagen.de vergeben.Um den Service rund um Kfz-, Pass- und Meldeangelegenheiten zu gewähren, bündelt die Verwaltung das vorhandene Bürgerbüro-Personal im Rathaus. Dieses hat zur Folge, dass die Verwaltungsstelle Godshorn am Donnerstag, 25. Juli, statt wie angekündigt am 29. Juli schließen wird. Sie öffnet wieder nach der Sommerpause am Montag, 12. August.