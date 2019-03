Keine neue Sporthalle

Aber Rat genehmigt Mehrzweckraum

Engelbostel (ok). Das Angebot steigt; offene Ganztagsschule und Verein arbeiten in Engelbostel eng zusammen. Und die Raumnot wird in den nächsten Jahren sicherlich nicht geringer werden. Von daher wird der Mehrzweckraum für den MTV Engelbostel-Schulenburg von allen Fraktionen im Rat der Stadt Langenhagen befürwortet. Schule und Verein wachsen also zusammen. Eine neue Sporthalle wird vorerst nicht kommen; erst soll ein Gesamtkonzept für die Schule her. Gegen die Stimmen der CDU hat sich der Rat gegen einen Neubau ausgesprochen.