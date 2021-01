Keine Präsenz

Kaltenweide. Auf Grund der verschärften Auflagen und aus Schutz für Besucher hat sich die Gemeindeleitung der FeG Kaltenweide- international- entschieden, auf Präsenzgottesdienste an den Sonntagen bis auf Weiteres zu verzichten. Da das Infektionsrisiko als sehr hoch eingeschätzt wird, will die FeG alles tun, um bei der Eingrenzung der Pandemie zu helfen.

Wie gewohnt werden wir die Gottesdienste per Livestream übertragen. Den jeweiligen Livestreamgottesdienst finden Interessierte entweder über die Homepage (www.feg-kaltenweide.de) oder direkt auf dem YouTube-Kanal: www.youtube.com/fegkaltenweidetv.

Sobald die Situation es wieder zulässt, werden wieder Präsenzgottesdienste laufen.