Keine Sanierung

Langenhagen (ok). Auf wenig Gegenliebe stieß die Idee der CDU in der jüngsten Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen, die Robert-Koch-Realschule zu sanieren. Der Mehrheit des Rates der Stadt Langenhagen hält an dem Plan fest, eine neue Schule zu bauen. Einig waren sich aber alle, dass sich die Stadt Lsngenhagen für mehr Schulsozialarbeiter einsetzen soll. Die Entscheidung liegt hier aber letztendlich beim Land Niedersachsen.