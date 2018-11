Keine Unfallflucht

Langenhagen (ok). Es ging in unserer Sonnabendausgabe, um einen Unfall mit Unfallflucht und Fahren ohne Versicherungsschjutz auf einem Parkplatz an der Europaallee. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die mutmaßlich beschuldigte Fahrzeugführerin den Tatvorwurf der Unfallflucht nicht eingeräumt hat. Sie hatte lediglich vor Ort angegeben, dass sie ihren Wagen geführt hat, ohne gültigen Versicherungsschutz zu haben.