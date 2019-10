Aktion der Zwölf-Apostel-Kita an Markttagen

Langenhagen. Bunt, schokoladig oder mit Zuckerguss: Die Kinder der katholischen Kindertagesstätte Zwölf Apostel verkaufen am Dienstag, 26. November, und am Sonnabend, 30. November, auf dem Marktplatz am CCL Leckereien für die Vorweihnachtszeit. Selbst gebackene Kekse und selbst gekochte Marmelade in vielen Variationen gibt es am Stand der Kindertagesstätte. Marktbesucher müssen schnell sein: In den vergangenen Jahren waren Kekse und Marmelade ruckzuck vergriffen. Und wer am Kita-Stand einkauft, tut auch gleich etwas Gutes. „Der gesamte Erlös wird für unseren großen Ausflug genutzt, den wir jährlich mit allen 90 Kindern unserer Kindertagesstätte unternehmen. Da freuen sich die Kinder riesig drauf“, sagt Kita-Leiterin Gabriele Hellfeuer.