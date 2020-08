Kellerbrand schnell im Griff

Langenhagen. Schnell im Griff hatte die Feuerwehr am frühen Mittwochnachmittag einen Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung in einem mehrstöckigen Gebäude an der Walsroder Straße. Paletten hatten sich entzündet. Über die Lüftungsanlage war der Qualm in das Gebäude gelangt. Die Brandschützer löschten das Feuer und lüfteten gründlich und verhinderten so Schlimmeres.