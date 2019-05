Kennzeichen abgerissen

Godshorn. Am Freitagabend gegen 23 Uhr wurden von zwei in der Hauptstraße geparkten Autos die Kennzeichen abgerissen und beschädigt. Bei einem abgestellten Skoda hatte es der Täter auf beide Kennzeichen abgesehen, bei einem Chevrolet begnügte er sich mit dem hinteren Kennzeichen. Ein Heranwachsender räumte auf Vorhalt ein, dass er die Sachbeschädigung begangen hat. Ebenfalls in besagter Nacht wurde im Rährweg von einem Toyota das hintere Kennzeichen entfernt. Dieses wurde bislang nicht wieder aufgefunden. Ob auch diese Tat auf das Konto des 19jährigen Langenhageners geht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109i-42 17.