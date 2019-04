Kennzeichen entwendet

Langehagen. Unbekannte Täter haben von einem am Fahrbahnrand abgestellten Chrysler Journey am Ilmenauweg in Langenhagen am Freietag zwischen 8 und 12.15 Uhr beide Kennzeichen entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.