Kennzeichen entwendet

Langenhagen.Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Sonnabend zwischen 1.20 und 1.30 Uhr das vordere amtliche Kennzeichen H-AX 1919 von einem Pkw VW Golf, der am Buschkamp in Langenhagen abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei in Langenhagen entgegen.