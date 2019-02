Kennzeichen geklaut

Kaltenweide. Diebe ließen nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend instgesamt drei Kennzeichen von zwei BMW und einem Porsche Cayenne am Modersohn-Becker-Weg und an der Clara-Schumann-Straße In Kaltenweide mitgehen. Zweugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.