Kennzeichen gestohlen

Langenhagen (ok). Kennzeichendiebe waren am vergangenen Wochenende in Langenhagen unterwegs: Am Freitag machten sich die Langfinger nach Auskunft der Polizei zwischen 9 und 17.30 Uhr an einem Audi am Schünbusch zu schaffen; in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwischen 21 und 3.40 Uhr an einem VW am Gieseckenkamp. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.