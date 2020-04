Kennzeichen gestohlen

Langenhagen. Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Donnerstag und Sonnabend letzter Woche an einem grauen VW TV Multivan im Mühlenfeld, einem grauen VW Caddy in der Kastanienalle und einem grauen Citroen am Kuckuckskamp jeweils beide amtliche Kennzeichen entwendet. Die Polizei Langenhagen bittet um Zeugenhinweise.