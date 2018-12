Kerzenschein und schöne Lieder

Abendgottesdienst in der Elia-Kirche am zweiten Advent

Langenhagen. Wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr am zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr einen besonders festlich gestalteten Abendgottesdienst in der Elia-Kirche. Das Thema: „Gefährliche Dunkelheit - Rettendes Licht!“Was liegt näher in Anbetracht der vielen strahlend hell erleuchteten Straßen und Fenster,der Frage nachzugehen: „Gibt es tatsächlich DAS rettende Licht in einer finsteren Welt?“Ab 17 Uhr sind alle eingeladen bei einem kleinen Imbiss und Getränken in lockerer Atmosphäre schon einmal diesem Gedanken selber nachzuspüren.Um 18 Uhr beginnt dann der Gottesdienst in der auch diesmal wieder besonders schön mitKerzen und Lichtern geschmückten Elia-Kirche mit ansprechender Musik und persönlichenBerichten einzelner.