Kettenschießen

Kaltenweide. Am Sonntag, 7. April, werden folgende Ketten und Scheiben beim Schützenverein Altenhorst ausgeschossen: Westphal-Lange-Kette, Jubiläumskette, Damenscheibe, Döpke-Bade-Scheibe und für die Jugend der Tarraspokal. Geschossen wird im Schützenhaus Kaltenweide, Zellerie 8, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. Der Vorstand bittet die Teilnehmer in Schützentracht zu erscheinen.