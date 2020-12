Kids Klub fällt aus

Langenhagen. In der Weihnachtspost des Kids Klubs, die viele Kinder in den Langenhagener Grundschulen bekamen, lag eine Einladung für Montag, 4. Januar, in Wiesenau, für Dienstag, 5. Januar, in Godshorn und für Mittwoch, 6. Januar, in Kaltenweide, jeweils in der Zeit von 11 bis 14 Uhr bei. Durch die neuen Corona-Bestimmungen kann die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur diese Aktion aber nicht anbieten. Bitte nicht für diese Aktionen anmelden.

Sobald die Bestimmungen eine Durchführung der Winteraktion erlauben, wird diese nachgeholt. Insofern wird es sich für die Kinder lohnen, die gebastelten Häuschen noch ein wenig länger aufzuheben.