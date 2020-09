Kids Klub öffnet wieder

Langenhagen. Nach dem Ende der Sommerferien ist auch der Kids Klub wieder geöffnet. Die Kinder können dieses kostenlose Angebot der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen am Montag im Jugendtreff Wiesenau, am Dienstag im Jugendtreff Godshorn und am Mittwoch in Jugendtreff Kaltenweide jeweils von 16 bis 18 Uhr besuchen. Neben vielen Aktivitäten wie Bauen eines Vogelhauses oder Basteln eines Deko Drachens erwartet die Kids viel Spaß und gute Laune. Eine Anmeldung ist nicht nötig, das Kids Klub Team freut sich auf viele Kinder.