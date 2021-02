Kids-Klub öffnet wieder

Langenhagen. Ab Montag 1. März, öffnet nach den Jugendtreffs nun auch der Kids-Klub der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen wieder seine Türen. Wie gewohnt treffen sich die Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren am Montag im Jugendtreff Wiesenau, am Dienstag im Jugendtreff Godshorn und am Mittwoch im Jugendtreff Kaltenweide, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Es wird gespielt und gebastelt, die Kinder können ihre Freizeit wieder in einer Gemeinschaft aktiv erleben. In der ersten Woche wird, wenn auch etwas verspätet, das Weihnachtshäuschen gegen eine tolle Aktion getauscht. Dies ist aber keine Bedingung zur Teilnahme, es werden alle Kinder mit eingebunden.

Da es Corona-konform eine begrenzte Teilnehmendenzahl in den jeweiligen Jugendtreffs zu beachten gibt, wird um eine Anmeldung gebeten.

Die Kinder können unter Telefon (0511) 73 07-99 50 und über kiju@langenhagen.de angemeldet werden. Interessierte teilen bitte den Namen des Kindes mit und wann es, in welchem Jugendtreff teilnehmen möchte. Spontane Besucher können zurzeit nur teilnehmen, wenn noch nicht alle Plätze vergeben sind. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmenden kostenfrei.