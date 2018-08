Kind angefahren

Langenhagen. Auf der Walsroder Straße, zwischen Harzweg und Bothfelder Straße übersah ein 58-jähriger Opelfahrer am Donnerstag um 16.55 Uhr eine für ihn rot anzeigende Ampel und fuhr einen elfjährigen Radfahrer an, der bei grün fuhr. Das Kind verletzt sich hierbei leicht am Knie und durch Schürfwunden. Am Fahrrad entstand Sachschaden.