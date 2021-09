Kinder im Blick

Langenhagen. „Kinder im Blick“ ist ein Angebot für getrennt lebende Eltern, die Konflikte reduzieren und das Wohl des Kindes im Auge behalten möchten. Der Kurs beginnt am Montag, 6. September, in der Lebensberatungsstelle Langenhagen in der Ostpassage 11. An acht Abenden werden die eigene Selbstfürsorge, die Kommunikation zwischen den Eltern und die besonderen Bedürfnisse der Trennungskinder in den Fokus genommen. Anhand von Kurzinputs zum Thema Kommunikation, Übungen und Rollenspielen soll der Blick auf die Kinder geschärft werden. Nicht zuletzt können die Elternteile sich austauschen und in der besonderen Situation einer Trennung gegenseitig unterstützen. Anmeldungen werden unter folgender Telefonnummer im Sekretariat der Lebensberatungsstelle entgegen genommen: (0511) 72 38 04.