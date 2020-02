Kinder- und Babysachen

Langenhagen (ok). Auch in diesem Jahr gibt es in der Kita Stadtmitte wieder einen Kinder- und Babysachenflohmarkt. Er findet am Sonnabend, 29. Februar, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr in der Kita Stadtmitte an der Konrad-Adenauer-Straße 29 statt. Schwangere werden bereits ab 14 Uhr eingelassen. Neu im Angebot ist Kinderschminken; es gibt aber auch ein leckeres Kuchenbuffet sowie Bratwürstchen frisch vom Grill. Anmeldungen werden ab 10. Februar unter der Telefonnummer (0511) 9 73 55 95 entgegen genommen. Die Standgebühr beträgt fünf Euro plus einen selbstgebackenen Kuchen