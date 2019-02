Kinder- und Babysachen

Langenhagen. Der Elternrat der Kita Stadtmitte organisiert auch in diesem Jahr wieder einen Kinder- und Babysachenflohmarkt. Der Flohmarkt findet am Sonnabend, 9. März, von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Kita Stadtmitte (Konrad-Adenauer-Straße 29) statt. Schwangere werden bereits ab 14 Uhr eingelassen. Es gibt auch wieder ein leckeres Kuchenbuffet sowie Bratwürstchen frisch vom Grill. Anmeldungen werden ab den 18. Februar unter der Telefonnummer 0511 973 55 95 entgegengenommen. Die Standgebühr beträgt fünf Euro plus einen selbstgebackenen Kuchen.