Kinder und Jugendliche gestalten neue Fassade vom Jugendtreff Wiesenau

Malende Helfer für die Aktion während der zweiten Herbstferienwoche gesucht

Wiesenau. Die Fassade vom Jugendtreff Wiesenau soll bunter werden. Wie das Ergebnis aussehen soll, haben Jugendliche bereits mit Mitarbeitern der städtischen Abteilungen „Kinder und Jugend‘‘ sowie „Hochbau‘‘ erarbeitet. Nun soll es an die Umsetzung gehen: Die Fassade soll während der Herbstferien ihren neuen Anstrich erhalten. Geplant sind dafür drei Aktionstage am 9., 11. und 12. Oktober jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Zu dem offenen Angebot am Fuhrenkamp 3 - 5 sind malende Helfer ab sieben Jahren aus ganz Langenhagen willkommen. Farbe, Pinsel und Co. werden gestellt. Lediglich mitzubringen ist alte Bekleidung, die ein paar Spritzer abbekommen darf. Aus organisatorischen Gründen wird um eine kurze Anmeldung unter (05 11) 73 07 96 17 gebeten.