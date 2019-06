Kinderbeteiligung

Langenhagen. Die Ergebnisse der Kinderbeteiligung für eine Multifunktionsfläche ist eines der Themen im Sanierungsbeirat Kernstadt Nord / Walsroder Straße am Dienstag, 18. Juni. In der um 19 Uhr beginnenden, öffentlichen Sitzung im Ratssaal sollen die Vorentwurfsplanungen für die Sanierung des Hofes Schulhofes der Grundschule an der Niedersachsenstraße vorgestellt werden. In die Planungen sind die Ideen und Anregungen, die Kinder zuvor bei der Beteiligung genannt hatten. Gäste, die sich für das Sanierungsgebiet Kernstadt Nord / Walsroder Straße interessieren, sind herzlich willkommen – unabhängig davon, ob sie sich abseits des Sanierungsbeirates einbringen mögen oder einfach nur zuhören wollen.