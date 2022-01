Kinderbetreuung

Langenhagen. Kinderbetreuungs-Service-Kartei KBSK im MGH: Dahinter verbirgt sich unsere Kinderbetreuungskartei, in der wieder Plätze frei geworden sind. Wir suchen Personen, die sich vorstellen können Kinder bis zu 15 Stunden pro Woche zu betreuen. Interessierte können sich dazu in unserer Kartei aufnehmen lassen. Die Betreuung an Familien, die diese Betreuung suchen, wird dann vermittelt. Informationen erhalten Interessierete unter der Telefonnummer (0511) 72 11 35. Oder einfach vorbeikommen: Montag bis Freitag, von 8 bis 14Uhr. (Derzeit gilt die 2G-Regel)