Kinderbibeltage in der Matthias-Claudius-Kirche

Krähenwinkel. Das Kinderkirchen-Team lädt in den Herbstferien alle Grundschulkinder von Mittwoch, 21., bis Freitag, 23. Oktober zu Kinderbibeltagen in die Matthias-Claudius-Kirche ein. An drei Tagen sollen von 10 bis 12 Uhr gemeinsam Geschichten von Gott und Jesus entdeckt, gebastelt und gespielt werden. Am Freitag wird mit allen Familien um 12 Uhr ein Abschlussgottesdienst in der Kirche gefeiert. Anmeldung bis zum 16. Oktober und mehr Informationen bei Diakonin Beate Granobs, Telefon 0170-2252827 oder granobs.beate@gmx.de.