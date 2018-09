Kinderkirche am Sonnenweg

Langenhagen. Um das Thema Schöpfung, Erntedank und das Teilen, geht es am Sonnabend, 15. September, in der Emmaus-Kinderkirche am Sonnenweg, zu dem das KiGo-Team Kinder ab sechs Jahren herzlich einlädt. Beginn ist um 10.30 Uhr. Neben der biblischen Gestaltung wird noch gesungen, gespielt, gebastelt und bei einem Snack geklönt. Ende ist dann um 12.30 Uhr. Kleine Besucher dürfen gerne in Begleitung ihrer Eltern an der Kinderkirche teilnehmen.