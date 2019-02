Kinderkirche

Langenhagen. Die St. Paulus-Kirche an der Hindenburgstraße 85 lädt am Sonnabend, 23. Februar, von 10 bis 12 Uhr alle Kinder ab fünf Jahren zur Kinderkirche ein. Mit kreativen Basteleien wie Mini-Büchern, Würfeln, Rätseln und großen Bildern geht es dieses Mal um das wohl bekannteste Gebet, das „Vater unser". Die Teilnahme an der Kinderkirche ist kostenfrei, über eine freiwillige Spende für Bastelmaterial freut sich das Team aber sehr.