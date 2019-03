Kinderkirche

Langenhagen. Die St. Paulus-Kirche (Hindenburgstraße 85) lädt für Sonnabend, 23. März, von 10 bis 12 Uhr alle Kinder ab fünf Jahren zur Kinderkirche ein. Bei der Schöpfungsgeschichte entdecken die Kinder, wie alles begann und auch, was sie tun können, um die Schöpfung zu bewahren. In Zeiten von Insektensterben und Umweltverschmutzung bastelt das Kiki-Team mit den jungen Teilnehmern Sambenbomben für bienenfreundliche Pflanzen und Insektenhotels für Zuhause und die Kirche. Mit Mini-Büchern und lustigen Memorys entstehen außerdem schöne Bastelwerke.

Die Teilnahme an der Kinderkirche ist kostenfrei über eine freiwillige Spende für Bastelmaterial freut sich das Team aber sehr.