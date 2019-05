Kinderkirche

Langenhagen. Die St. Paulus-Gemeinde an der Hindenburgstraße 85 lädt für Sonnabend, 25. Mai, von 10 bis 12 Uhr zur Kinderkirche ein. Das KiKi-Team erzählt die Geschichte von einem Hirten und seinen vielen Schafen. Eines Tages läuft ein Schaf weg und findet den Weg nicht mehr zurück zur Herde. Was dann passiert, erfahren die Kinder ab fünf Jahren in der Kinderkirche. Gemeinsam werden viele flauschige und lustige Schafe gebastelt - aus Salzteig, mit Watte und Papier. Außerdem warten knifflige Rätsel und schöne Ausmalbilder auf die Kinder. Die Teilnahme ist kostenlos, über eine freiwillige Spende für Bastelmaterial freut sich das KiKi-Team sehr.