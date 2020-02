Kinderkirche

Langenhagen. Das KiKi-Team der St. Paulus-Gemeinde lädt für Sonnabend, 29. Februar, von 10 bis 12 Uhr zur Kinderkirche in die Hindenburgstraße 85 ein.

Die Kinder lernen dieses Mal Zachäus den Zöllner kennen und hören in seiner Geschichte, wie ein Treffen mit Jesus sein Leben komplett veränderte. Es werden kleine Geldbeutel und interaktive Bilder gebastelt, in denen Zachäus auf einen Baum klettert. Außerdem können die Kinder KiKi-Beutel und bunte Bilder für die Kinderbibel gestalten. Die Teilnahme wird für Kinder ab fünf Jahren empfohlen und ist kostenfrei, über freiwillige Spenden für Bastelmaterial freut sich das KiKi-Team sehr.