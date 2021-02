Kinderkirche

Langenhagen. Das Kinderkirchen-Team lädt für Sonnabend, 13. Februar, um 11 Uhr Familien mit Kindern zwischen vier und zehn Jahren zu einer Wohnzimmer-Kinderkirche ein. Zu Hause auf dem Sofa wollen die Teilnehmer online über das Programm Zoom eine ganz besondere Regengeschichte hören. Eine Basteltüte dazu kann man sich am Tag vorher an der Kirche abholen. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung bis zum 11. Februar an Diakonin Beate Granobs unter (0170) 2 25 28 27 oder granobs.beate@gmx.de möglich.