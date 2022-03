Kinderkirche

Krähenwinkel.. Das Kinderkirchen-Team der Matthias-Claudius-Kirche lädt für Sonnabend,12.. März, wieder zu einer normalen Kinderkirche ein: Von 10 bis 12 Uhr sind Kinder zwischen vier und zehn Jahren (gerne in Begleitung eines Erwachsenen) in die Matthias-Claudius-Kirche eingeladen.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Daniel, der sich plötzlich in der Löwengrube wiederfindet. Ob und wie er da wieder rauskommt, hören und sehen wir bei der Kinderkirche. Anschließend wird thematisch passend gebastelt und gespielt.

Anmeldung bitte bis zum 11. März an Diakonin Beate Granobs unter (0170) 2 25 28 27 oder granobs.beate@gmx.de.