Kinderkirche zum Advent

Langenhagen. Am Sonnabend vor dem ersten Advent, am 1. Dezember, lädt die Elisabethkirchengemeinde

Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren von 10 bis 12 Uhr zu einer Advents- Kinderkirche ein. Wie war das eigentlich damals mit Maria und dem Jesuskind? Was haben die Engel und auch die Schafe mit der Weihnachtsgeschichte zu tun?

Zu Beginn der Adventszeit lädt das Kinderkirchenteam der Elisabethkirche ein, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, um Antworten auf das Geheimnis der Advents- und Weihnachtszeit zu finden. Es warten auf die teilnehmenden Kinder viele Mitmach- und Bastelaktionen und natürlich werden auch Weihnachtskekse gemeinsam gebacken und probiert.