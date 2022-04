Kinderkirchentag

Krähenwinkel. Das Kinderkirchen-Team der Matthias-Claudius-Kirche lädt für Sonnabend, 23. April, zu einer besonderen Kinderkirche ein: Von 14 bis 18 Uhr sind Kinder zwischen vier und zehn Jahren (gerne in Begleitung eines Erwachsenen) eingeladen, den Kananoher Forst zu entdecken.

Die Teilnehmer wollen den Wald mit offenen Augen erkunden und erleben, wie friedlich der Wald sein kann. Sie hören die Geschichte, in der zwei Freunde von Jesus ihn nach seiner Auferstehung wiedertreffen. Was sie mit ihm erleben und wie es danach für sie weitergeht, steht im Mittelpunkt dieses Nachmittags.

Anmeldung bitte bis zum 21. Aprilan Diakonin Beate Granobs unter (0170) 2 25 28 27 oder granobs.beate@gmx.de. Bei zu schlechtem Wetter wird auf die Matthias-Claudius-Kirche ausgewichen..