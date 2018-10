Kinderparty

Kaltenweide (ok). Der Reformationstag ist in diesem Jahr zum ersten Mal ein Feiertag in Niedersachsen. Die FeG international lädt deshalb zur Kinderparty für Mittwoch, 31. Oktober, an den Erlengrund 8 ein. Und auf die Kinder und Jugendlichen im Alter von fünf bis 14 Jahren warten viele tolle Aktionen rund um das Wirken Martin Luthers.. Remmidemmi auf der Wartburg, Spiel- und Bastelaktionen, Lagerfeuer und vieles mehr ist angesagt. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Anmeldung bitte bis zum 20. Oktober mit Telefonnummer und Altersangabe des Kindes unter d.gossen@feg-kaltenweide.de.