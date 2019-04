Kinoabend

Kaltenweide. Der nächste Kinoabend findet am Dienstag, 16. April, um 19 Uhr im Zelleriehaus statt. Dieses Mal dürfen auch gern die Männer mitkommen. Der Film zeigt das Leben Freddie Mercurys. Farrokh Bulsara trifft im Jahr 1970 auf die Musiker Brian May, Roger Taylor und John Deacon, die auf der Suche nach einem neuen Sänger für ihre Band sind. Aus den Vieren wird Queen, und aus Farrokh wird Freddie Mercury, eine Legende. Gemeinsam feiern sie bald musikalische Erfolge und schreiben einen Hit nach dem anderen, wie etwa „Bohemian Rhapsody“. Doch hinter der schillernden Fassade trifft Freddie ein schwerer Schicksalsschlag: Er erkrankt an Aids.