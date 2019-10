Kinoabend

Kaltenweide. Die AWO Kaltenweide lädt für Dienstag, 5. November, zum letzten Kinoabend in diesem Jahr ein. Gezeigt wird der Film „Mord im Orient-Express“ in einer Neuverfilmung. Hercule Poirot muss einen Mord während einer Zugfahrt auf dem berühmten Orient-Express aufklären. Zu den Verdächtigen zählen eigentlich sämtliche Passagiere, darunter unter anderem die spanische Missionarin Pilar Estravados, die Gouvernante Mary Debenham, Professor Gerhard Hardman und die Witwe Mrs. Hubbard. Zu sehen ist der Film um 19 Uhr im Zelleriehaus Kaltenweide. Die Karten an der Abendkasse kosten vier Euro.