Kirche Godshorn bleibt zu

Gottesdienst zum Mitnehmen an den Kirchentüren

Godshorn. In der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten - Godshorn können die Gemeindemitglieder zur Zeit nicht gemeinsam Gottesdienste feiern. Die Glocken erklingen trotzdem jeden Sonntag um 10 Uhr. Ein Zeitpunkt für ein gemeinsames Vaterunser, oder für ein kurzes Innehalten zum Gebet. Auch wenn die Gottesdienste abgesagt sind, Ostern ist nicht abgesagt: Der Eingangsbereich der Kirche ist ab Ostersonntag mit Blumen geschmückt. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Leben stärker ist als der Tod. An den Kirchentüren findet sich ein Gottesdienst zum Mitnehmen an Karfreitag und zu den Ostertagen, der zu Hause gefeiert werden kann. Es kann auch eine Predigt zum Thema: „Freut Euch – Fürchtet Euch nicht!“ mitgenommen werden. Kirche und Kapelle werden aus Sicherheitsgründen und dem Gebot des Abstandshaltens auch über die Osterfeiertage in Godshorn geschlossen bleiben.