Kirche ist geöffnet

Krähenwinkel. Zurzeit ist die Matthias-Claudius-Kirche an der Matthias-Claudius-Weg 4 jeden Sonntag von 10 bis 11 Uhr für ein Gebet öffnen. Die Besucher müssen beachten, dass nur zwei Personen gleichzeitig in der Kirche sein dürfen. Der Mindestabstand beträgt 1,50 Meter.

Da der Matthias-Claudius-Weg schmal ist, weist die Kirchengemeinde auch hier auf den Mindestabstand hin und bittet sich nicht in Gruppen auf dem Gelände aufzuhalten.