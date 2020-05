Kirchenmusik

Langenhagen. Am Pfingstsonntag, 31. Mai, tritt in der Kirchenmusikreihe im Gottesdienst ab 10 Uhr in der Elisabethkirche Iris Maron mit ihrer Barockvioline auf. Begleitet wird sie von Kantor Arne Hallmann. Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Nicolaus Adam Strungk. Selten zu hören ist die Passacaglia in g-Moll „Der Schutzengel“ von Ignatz Heinrich Franz Biber, die am Schluss der Rosenkranz-Sonaten steht. Wer sich einen der begrenzten Plätze sichern möchte, rufe bitte vorher im Pfarramt (0511-773943) an und nenne seinen Namen und die Telefonnummer.