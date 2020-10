Kirchenmusik

Langenhagen (ok). Auch am nächsten Sonntag, 4. Oktober, um 10 Uhr ist wieder Kirchenmusik in der Elisabethkirche angesagt. Zu Gast ist Trompeter Michael Pürerfellner. Der Österreicher ist seit 2019 Aklademist bei der NDR Radiophilharmonie Hannover. Die Predigt hält Superintendent Holger Grünjes.