Kirchenmusik

Langenhagen. Zur Kirchenmusikreihe im Gottesdienst in der Elisabethkirche werden am nächsten Sonntag, 13. März, Leander Homann und Simon Widjaja-Krause mit ihrer Lehrerin Verena Reimann von der Musikschule Langenhagen begrüßt. Zu hören gibt es die zweite Orchestersuite von Johann Sebastian Bach in einer Bearbeitung für Blockflötentrio.

Und auch Lukas Heidgen (Violine) aus Gehrden ist am Sonntag wieder mit weiteren Stücken

aus seinem Abitur-Programm in der Elisabethkirche zu hören.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Die Predigt hält Lektorin Angela Tiede.

Die Zahl der Mitfeiernden ist aufgrund der Hygiene- und Abstandsbestimmungen weiterhin begrenzt. Zugelassen sind 50 Besucher. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei besonders gut besuchten Gottesdiensten kann es aber auch einmal vorkommen, dass kein Einlass mehr möglich ist. Bitte nicht die medizinische Mund-Nasen-Bedeckung vergessen!