Kita-Gebühren

Langenhagen. Der SPD-Ortsverein Langenhagen informiert am Sonnabend, 18. August, von 10 bis 12 Uhr auf dem Langenhagener Marktplatz über die Abschaffung der Kita-Gebühren in Niedersachsen. Die SPD-geführte Landesregierung hatte die Gebühren zu August 2018 abgeschafft und damit etliche Familien in Niedersachsen deutlich entlastet. Unterstützt werden die Sozialdemokraten von dem Landtagsabgeordneten Rüdiger Kauroff.