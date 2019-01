Kita, Schule und Feuerwehr

Kaltenweide (ok). Ein bunter Strauß an Themen steht auf der nächsten Sitzung des Ortsrates in Kaltenweide. Termin ist am nächsten Dienstag, 22. Januar, um 19 Uhr im Zelleriehaus. Dann geht es unter anderem integrative Kindergartengruppe des Kitazirkels, eine private Schule und Kita für Langenhagen und Kaltenweide, den Standort der Feuerwehr in Kaltenweide sowie eine private Schule und Einrichtung in Kaltenweide. Diskutiert wird auch der Antrag der BBL-Ratsfraktion, Weiherfeld-Ost nicht in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Und ein weiteres Thema ist die Nachnutzung des so genannten NP-Grundstücks. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.