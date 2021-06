KitaG und Blaumenhof

Langenhagen (ok). Die Novellierung des so genannten KitaG - des Kindertagesstättengesetzes - und die Diskussion um die Kita Blaumenhof in Godshorn stehen auf der Tagesordnung des Jugendhilfeausschusses. Er läuft in hybrider Form am nächsten Donnerstag, 10. Juni, ab 17.45 Uhr im Theatersaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner Fragen stellen.