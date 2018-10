Klärschlamm und Bannmeilen

Langenhagen (ok). Bunt und vielfältig – so wie die politische Landschaft im Rat der Stadt Langenhagen kann auch die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Gremiums beschrieben werden. Termin ist am Montag, 5. November, ab 18.30 Uhr im Ratssaal. Diskutiert wird unter anderem über die neue Sporthalle in Engelbostel, die Erweiterung der IGS Süd, die Klärschlammverwertung und auch die AG „Besser ohne Nachtflug – Hannover Airport“. Außerdem stehen unter anderem ein Lastenrad, die Bannmeilen für Elterntaxis, der demographische Wandel und ein Fußgängerüberweg in Wiesenau auf der Agenda. Insgesamt sind es 29 öffentliche Tagesordnungspunkte. Zu Beginn und im Anschluss der Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.