Langenhagen. Noch bis 18. Juli ist im Eichenpark in Langenhagen in der dortigen kleinen Kapelle eine Klangarbeit der Künstlerin Cathy Lane zu sehen und - hauptsachlich - zu hören. Dieses Kunstwerk wird zum Ausgangspunkt für das eigene Sammeln und Aufnehmen von Tonmaterial, das Zusammenschneiden, Collagieren, um daraus ein eigenes Klangkunstwerk zu machen, das ebenfalls hauptsächlich zu hören sein wird. Ein Workshop für Kinder läuft am Sonnabend, 19. Juni, zwischen 10 und 15 Uhr. Diese Klang-Hör-Werkstatt wird von begeisterten Künstlern betreut, die den Kindern helfen, vielseitig mit Tonmaterial zu arbeiten. Treffpunkt ist am Haus der Jugend, Langenforther Platz 1, Gebühren fallen nicht an. Anmeldung unter: mail@kunstverein-langenhagen.de

Die Klanghörwerkstatt findet im Rahmen der IntraRegionale 2021 in Kooperation mit dem Haus der Jugend Langenhagen und der Hörregion Hannover statt.