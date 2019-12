Klangschalen

Langenhagen. Durch die sonoren Töne der Klangschalen ist eine tiefe Entspannung möglich und die Aufmerksamkeit richtet sich ganz auf das Innere. So kann unsere Kreativität geweckt werden, innere Bilder können entstehen. Diese Bilder oder auch Symbole werden anschließend in einfacher Form auf ein Blatt Papier gebracht, um sie mitzunehmen. Ein Seminar der VHS Langenhagen am Freitag, 17. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr ermöglicht das Erleben dieser besonderen Meditationsform. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 10.

Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de).