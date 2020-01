Klassische Musik für Babys

Neue Angebote im AWO Familienzentrum Sonnenblume

Langenhagen. Das AWO Familienzentrum Sonnenblume in Langenhagen hat neue Angebote in sein Programm aufgenommen. So bietet die Einrichtung ein Konzert für Babys am Sonntag, 26. Januar, um 15.30 Uhr an. Die Familienbildung der AWO Region Hannover organisiert solche Konzerte schon seit längerem in Hannover. Dabei spielen professionelle MusikerInnen ein auf Babys abgestimmtes Programm, das von klassischer bis zu folkloristischer Musik reicht. „Da wir hier im Stadtteil viele Neugeborene haben, wollen wir den jungen Familien dieses Angebot auch gerne zukommen lassen“, erklärt Einrichtungsleiter Bastian Altvater. Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Familie.Neu ist auch der „Moonlight“-Flohmarkt am Freitag, 20.März, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr. „Der Flohmarkt am Abend bietet neben dem Verkauf von Second-Hand-Artikeln auch den Aspekt eines gemütlichen Treffs mit Essen und Trinken“, sagt Merve Agca, Koordinatorin im Familienzentrum. Außerdem bietet die Einrichtung einen Elternabend zum Thema „Grenzen setzen“ am Montag, 27. Januar, um 19 an. Die Teilnahme ist kostenlos.Die Anmeldung erfolgt in der Regel zwei Wochen vor der Veranstaltung über das Büro des Familienzentrums, Telefon 0511-5193530 oder per Mail an familienzentrum.weiherfeld@awo-hannover.de. Weitere Informationen: AWO Familienzentrum Sonnenblume Moorlilienweg 2, 30855 Langenhagen, Bastian Altvater, Telefon (05 11) 5 19 35 30.